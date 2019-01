Ariana Grande dévoile la tracklist de son prochain opus

L'interprète de "Breathin" a publié sur son compte Instagram la tracklist de son prochain album si attendu. La jeune femme a par ailleurs précisé que le disque serait disponible le 8 février.

La musicienne américaine a enfin dévoilé la liste des titres à retrouver sur son prochain album "thank u, next" via une publication Instagram. Parmi les douze titres, les fans connaissent déjà "Imagine", "7 Rings" et "thank u, next".

Récemment, Ariana Grande a partagé le clip de "7 Rings", après celui de "thank u, next" qui faisait moultes références à des comédies des années 2000 comme "Lolita malgré moi", "La Revanche d'une blonde".

La jeune femme sera à l'affiche du festival de Coachella en avril prochain. Le dernier album d'Ariana Grande, "Sweetener" est sorti en août 2018.