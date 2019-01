Ariana Grande dévoile la pochette de son prochain album

La star de la pop américaine vient de partager la pochette de son prochain opus "thank u, next", après avoir posté sur Instagram la tracklist de l'album si attendu.

Ariana Grande a récemment publié la tracklist de "thank u, next", qui sera disponible en précommande ce vendredi 25 janvier pour une sortie prévue le 8 février. Parmi les douze titres, les fans ont déjà pu entendre "Imagine", "7 Rings" et "thank u, next".

Récemment, Ariana Grande a partagé le clip de "7 Rings", après celui de "thank u, next" qui faisait référence à des comédies des années 2000 comme "Lolita malgré moi", "La Revanche d'une blonde".

La jeune femme sera à l'affiche du festival de Coachella en avril prochain. "Sweetener", le dernier album d'Ariana Grande, est sorti en août 2018.