Ariana Grande défie la gravité dans le clip "No Tears Left to Cry"

Ariana Grande fait son grand retour avec le nouveau single "No Tears Left to Cry".

Ce single est le tout premier de la chanteuse depuis la sortie de son album "Dangerous Woman" en 2016, et depuis les attentats de Manchester survenus le 22 mai 2017 lors d'un de ses concerts. Ariana Grande avait par la suite organisé un concert de charité pour rendre hommage aux victimes. Elle avait alors interprété une reprise de "Somewhere Over the Rainbow".

Regarder le clip de "No Tears Left to Cry" d'Ariana Grande sur YouTube: