"Are You Gonna Tell Her", le nouveau clip de Tove Lo

La musicienne suédoise Tove Lo a partagé le clip de "Are You Gonna Tell Her". Elle s’est associée avec l’artiste brésilien Mc Zaac sur ce morceau, à retrouver sur "Sunshine Kitty", son dernier album, paru en septembre 2019.

Interviewée par Apple Music, Tove Lo explique que le morceau est né lors d’une soirée arrosée : "ça a tourné à l’enregistrement expérimental. Ils (Ludvig Söderberg et Jakob Jerlström, deux partenaires de longue date de la chanteuse, ndlr) m’ont fait écouter un son et moi j’étais là 'C’est canon, qu’est-ce qu’on en fait ?' Ça parle de faire des erreurs et de se sentir coupable après un coup d’un soir. Comme j’adore le Brésil, j’avais super envie de bosser avec un artiste de là-bas et tout le monde m’a recommandé Mc Zaac. On a écouté ce qu’il faisait, et pour nous sa voix était parfaite. C’était un peu compliqué, parce qu’il ne parle pas anglais et son équipe non plus. Mais au final, on s’est retrouvé avec quelqu’un pour traduire cette session complètement barrée en temps réel sur FaceTime".

Réalisé par Alaska, le clip "Are You Gonna Tell Her ?" met en scène une jeune femme allant au restaurant avec son petit ami au comportement infect : il critique sa tenue et se plaint de la lenteur des serveurs. Notre héroïne change alors l’ambiance de sa soirée en allant câliner un de ces serveurs. Le clip fait suite à celui du titre "Bikini Porn" en featuring avec Finneas, paru plus tôt au mois de janvier.