Arcade Fire s'offre un remix en version dub pour son single "Peter Pan"

Cette nouvelle version est signée par le groupe Equiknoxx et par Jeremy Ashbourne. Pour illustrer ce remix, le clip, tourné en Jamaïque précise Spin.com, nous emmène au coeur d'un amour naissant.

Pitchfork rapporte que la vidéo met en scène deux stars de la dancehall Maleik Lamont et Rayana Campbell. La version initiale de Peter Pan est à retrouver sur leur dernier album "Everything Now", sorti en juillet dernier.