"Anybody" le nouveau morceau de Young Thug en duo avec Nicki Minaj

Les fans de l'artiste américain ont pu découvrir via YouTube un tout nouveau morceau en duo avec l'excentrique rappeuse Nicki Minaj.

Si le clip officiel n'est pas encore disponible, la vidéo diffusée traduit la chanson en langue des signes américaine.

"Anybody" est à retrouver sur le nouvel EP de Young Thug "Hear No Evil". Dévoilé aujourd'hui, celui-ci comprend aussi des morceaux en featuring avec 21 Savage et Lil Uzi Vert.

Quant à Nicki Minaj , elle vient de sortir deux nouveaux morceaux "Barbie Tingz" et "Chun-Li".

Ecouter le morceau "Anybody" de Young Thug featuring Nicki Minaj :