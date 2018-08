"Animal" le nouveau single de Troye Sivan

Le chanteur a partagé un tout nouveau morceau, "Animal", que ses fans retrouveront sur "Bloom", son deuxième opus, qui sortira le 31 août prochain. Le single fait suite aux autres titres signés Sivan, dévoilés plus tôt comme "My My My!", "The Good Side", "Bloom" mais aussi le single "Dance to This" en featuring avec Ariana Grande.

Le premier album de Troye Sivan, "Neighbourhood", est sorti en 2015. En septembre prochain, l'artiste partira en tournée pour défendre son nouveau disque sur scène.

Ecouter "Animal" de Troye Sivan :