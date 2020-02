Angèle en conquérante aux Victoires de la musique

Jeanne Added - Mutate (Clip Officiel) - 12/02/2020 "Radiate (Live)" nouvelle édition disponible. Streaming/Download : https://jeanneadded.ffm.to/radiatelive Abonne-toi à la chaîne : http://bit.ly/JeanneAddedYT Album "Radiate" (Streaming/Download/CD/LP) : http://jeanneadded.lnk.to/RadiateALL Album "Be Sensational" (Streaming/Download/CD/LP) : https://lnk.to/BeSensational Be Sensational - Album (YouTube) : http://bit.ly/BeSensationalFullYT Jeanne Added - Videos : http://bit.ly/JeanneAddedVideos Jeanne Added - Live Sessions : http://bit.ly/JeanneAddedLive Suis Jeanne Added : Facebook : http://bit.ly/JeanneAddedFB Instagram : http://bit.ly/JeanneAddedINSTA Twitter : http://bit.ly/JeanneAddedTWI http://jeanneadded.com/ -- Réalisateur : Kevin GAY Assistant réalisateur : Andy MAISTRE Producteur : Alice CARON Prod : Les Films de Morphée Danceurs : DELAHAYE William DIOP Ablaye GENEST Dylan KANOUTE Smaïl KOUNZYLAT Flamy Joyce LARGE MBANG MOUKOBI Stéphanie MUSSA Dana MATEO Florent MARTOS Aude MESBAHI Taos MAGASSA Kande REGEN Emily UPALI Paul VACCARO Gaetano WILLEMIN Alexandra Mais aussi : ALFONSO Lucien ANDRIEUX Jean-Louis BORDIN Olivier CAPDEVILA Natividad CHARLERY Malcolm HUMBERTO Fernandes HAMOUCHE Sinanen HAMID Masinissa IVANKOVA Eva GODARD Caroline MIANTAMA Remicia PEREZ Michael REBULL Théo RICHARD Cindy VILLANUEVA Diane Musique et paroles par Jeanne Added et Jennifer DeCilveo Realised by Maestro (Fred Soulard and Mark Kerr) Recorded at Studio La Savonnerie at Bruxelles by Maestro and Jeanne Added Mixed by John Foyle Mastered by Chab P&C 2018, naïve, a divison of Believe Publishing : FKGC/BMG Rights Management France/Barb & Al Publishing/BMG Platinum Songs -- can you feel the vibration waving through me another kind of sensation, say can you see see how i operate now how i modulate now can you feel the vibration waving through me it’s unusual how i mutate it’s unusual how i mutate take me to a destination where i can compete another way to liberation almost complete see how i operate now how i modulate now can you feel the vibration waving through me it’s unusual how i mutate it’s unusual how i mutate it’s unusual how i mutate it’s unusual how i mutate take the power off you know we’ve been misled modulation is tough i’m hanging by a thread if i don’t make the cut i’ll be myself instead i’ll get out of the rut if only in my head see how i operate now how i modulate now can you feel the vibration waving through me it’s unusual how i mutate it’s unusual how i mutate