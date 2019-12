Ambiance de Western dans "¿ Quién Tu Eres ?", le nouveau clip de Bad Bunny

Le Portoricain Bad Bunny vient de dévoiler un nouvel extrait de son dernier album "X 100PRE", paru il y a tout juste un an. Ce véritable court-métrage nous embarque dans un univers mêlant western et ambiance de bikers. Au programme, du lance-flammes, quelques échauffourées, mais aussi l’ancien catcheur "Stone Cold", Steve Austin, qui aussi s’est joint à cette petite troupe pour l’occasion.

2019 aura été une année riche pour Bad Bunny. Après la sortie de "X 100PRE", vers la fin de l’année 2018, il s’est offert un album à quatre mains avec le Colombien J. Balvin, "Oasis", paru durant l’été. On l’a aussi retrouvé sur plusieurs collaborations, notamment sur "Cántalo" avec Ricky Martin et Resident et sur un remix de "Soy El Diablo" de Natanael Cano.