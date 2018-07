Les six membres du groupe coréen viennent de dévoiler le clip du single issu de leur dernier album "Rise Up".

Il s'agit du premier titre de l'année pour les six artistes. Il est issu du "mini album", "Rise Up" sorti le 24 juillet, dont le groupe a dévoilé la tracklist via une vidéo sur YouTube.

Regarder le clip du titre "Always You" du groupe Astro :