All Saints : un nouveau single et un album en préparation

All Saints, le groupe féminin britannique des années 90, proposera un nouveau single le 31 mai. Il sera suivi d'un album au mois de juillet.

Le single "Love Lasts Forever" sera diffusé en exclusivité sur BBC Radio 2. Écrit par Shaznay et Karl 'KGee' Gordon, il s'annonce comme "une chanson pop joyeuse et entraînante". Le style de "Love Lasts Forever" sera 100% All Saints tout en comportant des sonorités modernes.



Il est extrait d'un album intitulé "Testament", qui sera disponible le 13 juillet. William Orbit, qui a travaillé sur les hits "Pure Shores" et "Black Coffee", y a collaboré.

All Saints s'est formé à Londres en 1993. Le premier album, sorti en 1997, a connu le succès, notamment grâce au single "Never Ever". En 2000, "Saints and Sinners" s'est classé numéro 1 des charts au Royaume-Uni. L'année suivante, le groupe s'est séparé avant de se reformer en 2006 pour la sortie de "Studio 1". Dix ans plus tard, en 2016, le groupe sortait un 4ème album appelé "Red Flag".

Le groupe jouera ses nouveaux titres au Brixton Electric de Londres le 11 juillet.