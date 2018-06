Alice in Chains annonce son prochain album après cinq ans d'absence

Alice in Chains a annoncé que son nouvel album intitulé "Rainier Fog" allait débarquer le 24 août. C'est leur premier LP en cinq ans.

Le groupe en a profité pour dévoiler son nouveau single, "So Far Under", au format audio uniquement, au son très grunge.

Cette annonce du légendaire groupe de rock américain fait suite au titre "The One You Know", paru le mois dernier, c'était le tout premier extrait de l'album à venir.

Ils en ont profité pour dévoiler la tracklist de ce nouvel album :

1. The One You Know

2. Rainier Fog

3. Red Giant

4. Fly

5. Drone

6. Deaf Ears Blind Eyes

7. Maybe

8. So Far Under

9. Never Fade

10. All I Am

"Rainier Fog" emboîte le pas à "The Devil Put Dinosaurs Here", nommé aux Grammy Awards en 2013. Ce nouvel album marque aussi le retour du groupe dans les studios de sa ville d'origine, à savoir Seattle, après 20 ans d'absence.

L'album paraîtra au format digital, CD et aussi en édition limitée sur le site internet du groupe.

Alice in Chains est actuellement en tournée en Europe, notamment aux Eurockéennes de Belfort le 8 juillet. Le groupe enchaînera avec une tournée américaine à partir du 22 août.