Alessia Cara partage une version acoustique de "Growing Pains"

Peu après avoir dévoilé la version officielle de son nouveau single "Growing Pains", la jeune Canadienne Alessia Cara a offert un enregistrement acoustique du même titre sur lequel elle chante accompagnée d'une simple guitare.

Le guitariste Eric Ruscinski l'accompagne en toute simplicité à la guitare rythmique sur cette version qu'elle a présentée sur Twitter accompagnée de ce message ironique : "eric & moi avons enregistré une version acoustique de growing pains avec ma veine jugulaire en featuring."

"Growing Pains" est le premier single issu du second album de la chanteuse, intitulé "The Pains of Growing". Il fait suite à la collaboration de l'artiste avec Logic sur "1-800-273-8255" et à son Grammy de Meilleur nouvel artiste en 2018.

L'interprète de "Here" a dévoilé son nouveau single en début de mois avant de poster un clip assez conceptuel dans lequel on la voit lutter sur le chemin de l'âge adulte.