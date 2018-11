"Not Today" fait suite aux singles "Growing Pains","A Little More" et "Trust My Lonely", aussi à retrouver sur le deuxième album de la jeune artiste "The Pains of Growing", attendu pour le 30 novembre prochain. Son premier opus, "Know It All", est sorti en 2015.

En début d'année, Alessia Cara a reçu le Grammy de la meilleure nouvelle artiste.