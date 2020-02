"After Hours", le nouveau single de The Weeknd

"After Hours" est la chanson titre du quatrième album studio de The Weeknd, qui débarquera le 20 mars. Pendant les six minutes envolées et rêveuses d'"After Hours", The Weeknd s’épanche sur une relation amoureuse qui a échoué à cause de transgressions passées. Ce titre met en avant son désormais légendaire falsetto. Ce single envoûtant a été dévoilé en même temps que la pochette de l’album à venir. Le chanteur à succès y a été photographié en contre-plongée, souriant, malgré son visage et ses dents maculés de sang.

Les détails concernant l’album "After Hours" sont encore rares à ce jour, bien qu’il ait déjà dévoilé les extraits "Heartless" et "Blinding Lights." L’opus sera publié quatre années après "Starboy" (novembre 2016), un album qui lui avait valu les louanges du public et de la presse mondiale. En amont de cette publication, le natif de Toronto se produira pour la troisième fois sur le plateau de l’émission "Saturday Night Live", le 7 mars, aux côtés de Daniel Craig.

En plus d’assurer la promotion de son dernier LP, The Weeknd a récemment fait ses débuts au cinéma dans le polar "Uncut Gems" des frères Safdie. Il y joue son propre rôle aux côtés d’Adam Sandler, Idina Menzel, Lakeith Stanfield et la star de la NBA Kevin Garnett.