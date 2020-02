Affiche très masculine pour les 40e Brit Awards

Les rappeurs Dave et Stormzy et le chanteur écossais Lewis Capaldi se disputent mardi soir la tête d’affiche des Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop, critiquées cette année pour le peu de place accordée aux femmes.

Pour cette 40e édition, à l’O2 Arena à Londres, la jeune chanteuse américaine Billie Eilish, en lice dans la catégorie internationale, interprétera pour la première fois en public la chanson du dernier James Bond, "No Time to Die", qu’elle a écrite avec Finneas O’Connell, son frère et principal collaborateur. En moins d’une semaine, le titre a été écouté plus de 25 millions de fois sur Youtube. L’artiste de 18 ans est en lice dans la catégorie meilleure artiste internationale solo.

Outre le titre de meilleur artiste solo masculin, Lewis Capaldi (dont l’album "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", est le plus vendu au Royaume-Uni en 2019) et Dave, en tête des nominations, concourent dans trois autres catégories : nouvel artiste de l’année, meilleur album et chanson de l’année. Le rappeur Dave avait déjà raflé le prestigieux Mercury Prize en septembre dernier, avec son album "Psychodrama", qui explore l’identité noire et dénonce le racisme institutionnalisé.

Trop peu de femmes parmi les nommés

Harry Styles, Michael Kiwanuka et Stormzy sont également nommés dans les catégories meilleur artiste masculin et meilleur album. Chez les femmes, Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel et Mahalia sont en course pour le titre de meilleure artiste solo. Aucune femme ne figure dans les catégories de meilleur album ou meilleur groupe (Bastille, Bring Me The Horizon, Coldplay, D-Block Europe, Foals). Elles ne représentent que 4 des 25 nominations dans les catégories mixtes. Pourtant, l’académie des Brit Awards a subi une refonte en 2017 pour la rendre plus équilibrée et diversifiée.

"C’est une honte absolue qu’il y ait si peu de femmes parmi les nommés", a déclaré à la chaîne Sky News Ben Beaumont-Thomas, journaliste musique au Guardian. Il fait partie des 1500 personnes – professionnels de l’industrie britannique de la musique, journalistes – qui votent pour les Brit Awards. Lors de la sélection des finalistes, "je ne pouvais choisir que parmi 26 candidates pour la meilleure artiste féminine de l’année, tandis que je pouvais piocher parmi 84 hommes pour la catégorie équivalente masculine", a-t-il souligné.

Respecter le choix de l’académie

"Cette année", les membres de l’académie "ont choisi dans certaines catégories plus d’hommes que de femmes, une surprise pour nous", a rétorqué le directeur général des Brit Awards Geoff Taylor. Il a appelé à "respecter" le "choix" de l’académie, qui compte autant de femmes que d’hommes. "Ce qui est important, c’est l’égalité d’accès à la musique. Nous sommes très attachés à ce que l’éducation à la musique soit accessible à tout le monde et nous cherchons à faire en sorte que suffisamment de femmes fassent leur entrée dans cette industrie", a-t-il ajouté sur Sky News.

Chez les artistes étrangers, Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone et Tyle the Creator sont nommés comme meilleur artiste masculin international. Outre Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Lana Del Rey et Lizzo sont en lice chez les femmes.

La cérémonie sera clôturée par le vétéran Rod Stewart, 75 ans, qui s’était déjà produit en 1993, où il avait été récompensé pour sa contribution exceptionnelle à la musique. En 2019, George Ezra avait remporté le Brit Award du meilleur artiste masculin. Chez les femmes, c’est la jeune Jorja Smith qui avait été récompensée. Le groupe rock The 1975 avait quant à lui raflé les titres de meilleur album britannique et de meilleur groupe.