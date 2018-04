"About You" : le nouveau single de Mike Shinoda

Mike Shinoda, le membre du groupe Linkin Park, présente "About You", un nouvel extrait de son premier album solo.

Dévoilé après "Crossing a Line" et "Nothing Makes Sense Anymore", "About You" est le troisième extrait de ce futur album. Shinoda a réalisé lui-même le clip du morceau, une collaboration avec l'artiste de hip-hop Blackbear.

Le single a connu sa première diffusion chez Zane Lowe sur Beats 1, où Shinoda a notamment évoqué le futur de Linkin Park, groupe dont le chanteur Chester Bennington a disparu il y a un an. "À seulement cinq, comment ferons-nous pour jouer 'One Step Closer?'... Personne ne chante comme Chester".



L'album solo de Mike Shinoda, intitulé "Post Traumatic", sera disponible le 15 juin.