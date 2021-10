A Liverpool, la Beatlemania s’apprend sur les bancs de l’université

Plus de 50 ans après la séparation des Beatles, Liverpool se nourrit toujours de l’énergie du groupe. Musée, tour en bus, festival commémoratif… et maintenant diplôme universitaire dédié aux "quatre garçons dans le vent". L’université de Liverpool a lancé en septembre "The Beatles : Music Industry and Heritage" , un master destiné à "étendre le discours contemporain sur les Beatles au-delà de l’histoire et de la musicologie" . Les étudiants de ce cours se plongeront pendant un an dans l’impact culturel et économique des Beatles sur la ville qui les a vus naître, à travers des séminaires, mais aussi des visites de lieux significatifs dans l’histoire du groupe.

La métropole anglaise capitalise depuis de nombreuses décennies sur son association avec le quatuor. Un rapport du conseil municipal de Liverpool de 2015 a estimé que la Beatlemania avait rapporté 81,9 millions de livres (soit 95,9 millions d’euros) à la ville et avait permis la création de 2335 emplois. Et c’est un secteur qui ne connaît pas la crise. L’économie liée aux Beatles connaîtrait une croissance de 15% par an. Rien de bien étonnant pour le Dr Mike Jones, professeur à l’université de Liverpool et membre du Beatles Legacy Group. "Liverpool doit être considérée non seulement comme le lieu de naissance des Beatles, mais aussi comme leur berceau. Ce que les Beatles ont apporté au monde était, en partie, la culture unique de Liverpool" a-t-il déclaré.

Le diplôme "The Beatles : Music Industry and Heritage" a pour ambition d’établir l’impact de John Lennon et ses acolytes sur de nombreuses industries culturelles. Selon l’université de Liverpool, les étudiants inscrits à ce master seront aptes à travailler dans le secteur de la musique, des médias, mais aussi du tourisme et de la gestion du patrimoine.