"A little more" le nouveau clip d'Alessia Cara

L'interprète de "Scars to Your Beautiful" a choisi d'offrir à ses fans un nouveau single le jour de son anniversaire, "A little more". Pour le clip de cette balade, la jeune femme a réuni une collection de films personnels

"A little more" fait suite à "Growing Pains", le premier single issu du second album de la chanteuse, intitulé "The Pains of Growing". L'interprète de "Here" a dévoilé son nouveau single en début de mois avant de poster un clip conceptuel dans lequel on la voit lutter sur le chemin de l'âge adulte.