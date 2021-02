A 75 ans, Dolly Parton est toujours sur le devant de la scène

C’était une super façon de réactualiser cette chanson, avec de nouveaux mots et de parler de ce que font ces gens.

Transformant les paroles de son tube "9 to 5" en "5 to 9", la chanteuse américaine donne de la voix pour une publicité de l’hébergeur de sites internet Squarespace, diffusée pour la finale du Super Bowl qui a lieu dimanche.

A 75 ans, la reine de la musique country Dolly Parton, qui a refusé deux fois la Médaille présidentielle de la liberté proposée par l’ex-président Donald Trump, reste plus active que jamais, chantant notamment dans une publicité diffusée pour le Super Bowl.

Dolly Parton, qui a reçu une énième nomination aux prestigieux Grammy Awards, a révélé avoir refusé deux fois la Médaille présidentielle de la liberté, plus haute décoration civile aux Etats-Unis, décernée par Donald Trump.

Je ne pouvais pas l’accepter parce que mon mari était malade puis ils sont encore venus me solliciter à ce propos mais je ne pouvais pas voyager à cause du Covid.

Selon elle, l’administration Biden voudrait aussi lui accorder cette distinction, mais il n’est pas certain qu’elle l’accepte non plus, histoire de ne pas se politiser.

Et la médaille d’or du Congrès ? Interrogée sur la question Dolly Parton est catégorique. "Je ne travaille pas pour ce type de récompenses", a-t-elle asséné.

Vedette d’un podcast en vue, Parton a été récemment qualifiée de "Sauveuse" de l’Amérique" par les médias américains pour son don en avril dernier d’un million de dollars à une université du Tennessee pour la recherche d’un vaccin contre le coronavirus.