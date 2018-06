30ème édition du Dour Festival du 11 au 15 juillet 2018

Créé en 1989 par Carlo Di Antonio, le Festival de Dour est aujourd’hui le plus grand événement musical et touristique de Belgique francophone. Depuis 28 ans, les organisateurs travaillent d’arrache-pied pour aménager le site de la Machine à Feu et pour proposer une programmation singulière, alternative et puissante qui fait se rencontrer tant les fans de rock que ceux de la scène drum n’ bass. Tant les amateurs d’électro que ceux du reggae ou du hip-hop.

Un line-up qui allie artistes mythiques, découvertes et diversité, et offrir une énorme fête à près de 242 000 jeunes amoureux de la musique venus de toute l’Europe, pour 5 jours d’amour et de musique. Car Dour, c’est aussi une atmosphère unique, une identité propre et une ambiance incomparable tant au camping que sur le site qui poussent les festivaliers à revenir d’année en année pour crier au plus fort DOUREUUUH!

Cette année, pour la 30ème édition, de nombreuses surprises sur le site et comme toujours une programmation de feu avec The Chemical Brothers, alt-J, Selah Sue, Soulwax, Angèle, Booba, Paul Kalkbrenner, Nekfeu, Caballero & JeanJass, Action Bronson, L’Entourage, Nils Frahm, Diplo, Lomepal et plein d’autres artistes pour un total de plus de 200 shows répartis sur 7 scènes.

Comme toujours, une attention particulière pour les artistes belges qui seront près de 50 à fouler les scènes du Festival. L’Anversoise Amelie Lens en cheffe de fil de la scène techno, les frères Dewaele et leur label Deewee à qui les programmateurs ont laissé une carte blanche au Labo et l’ensemble des groupes noir-jaune-rouge qui ont fait l’année en rock, hip-hop ou électro comme Girls in Hawaii, Juicy, Stikstof, Krisy, Blu Samu, DC Salas, Veence Hanao ou encore Soldout.

Une 30ème édition à ne louper sous aucun prétexte ! Du 11 au 15 juillet.