200 disques d'or ou de diamant aux enchères pour la Fondation Bardot

Scandale Bardot et les phoques - Personne ne Bouge - ARTE - 12/06/2017 http://www.arte.tv/pnb Personne ne bouge, la revue culturelle et décalée de Collin, Mauduit et Bonnaud. Emission diffusée le dimanche 14 décembre à 16h20 sur ARTE. En Allemagne et en France, on ne sait pas ce que c'est que de gérer un territoire hostile de 10 millions de km2... Au Canada, si. On parvient même à maintenir sur la banquise, zone hostile s'il en est, une relative harmonie entre phoques.. et chasseurs. Jusqu'à ce que Brigitte Bardot s'en mêle. En 77, encore dotée de son aura de sex symbol international, BB débarque sur la banquise, et braque l'attention des médias du monde entier sur le destin du pauvre petit blanchon. Comment peut-on briser à coups de gourdin les crânes de ces créatures cotonneuses aux grands yeux humides ?? SCANDALE ! Un sujet d'Emilie Valentin et Simon Dronet