Thomas Dutronc, Aka Moon et Eric Legnini au Mithra Jazz à Liège du 23 au 26 septembre

Mithra Jazz à Liège, ce festival marquant l’arrière-saison des festivals de jazz de l’été et organisé par l’association "Jazz à Liège", se tiendra du 23 au 26 septembre en divers lieux du quartier situé autour de la place Xavier Neujean, en plein cœur de la ville (quartier Latin), avec la programmation de 36 concerts.

Parmi les concerts programmés, relevons ceux donnés le 23 septembre par le quartette du trompettiste Jean-Paul Estiévenart et par le trio du pianiste Eric Legnini à "La Cité Miroir", mais aussi par le groupe bruxellois Tukan à la Brasserie du Cinéma Sauvenière.

Les concerts auront lieu à La Cité miroir, sous le chapiteau dressé sur la place Neujean, en la salle Le Réflektor, à la Brasserie du Cinéma Sauvenière, au Forum (rue Pont d’Avroy, 14) et au Trocadéro (rue Lulay des Fébvres, 4/6).

Le 24 septembre, Thomas Dutronc se produira au Forum, le saxophoniste américain Steve Coleman et son ensemble en la Salle Réflektor et le trio du guitariste américain Bill Frisell au Trocadéro. Ce même soir, un bal gratuit sera animé, à partir de 20h00, par des "DJ" sous un chapiteau installé sur la place Xavier Neujean.

Le 25 septembre, La Cité Miroir accueillera le batteur Raphaël Chevalier et son Duflot Robop Quintet, et la salle Réflektor le groupe Stuff avec Lander Gyselinck à la batterie et Joris Caluwaerts aux claviers

Pour le 26 septembre Le Trocadéro a programmé le célèbre groupe Aka Moon avec Fabrizio Cassol au saxophone, Michel Hatzigeorgiou à la basse électrique et Fredy Massamba au chant. La Cité Miroir accueillera le quartette du saxophoniste français Guillaume Perret et la Brasserie du Cinéma Sauvenière le groupe Yokai avec le saxophoniste Fred Becker. Enfin, Urbex Quintet jouera également à la Cité Miroir avec Antoine Pierre (batteur), Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Bram De Looze au piano et Félix Zurstrassen à la basse électrique.

Plus d’infos sur le site officiel du festival