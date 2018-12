Publication marquante d'un coffret recélant un concert-marathon de Charles Mingus

Parmi les disques d'enregistrements ou concerts inédits de jazz qui parsèment cette fin d'année, "Jazz in Detroit/Strata Concert Gallery/46 Selden" (BBE/Strata Music), un coffret consacré à un concert-marathon du légendaire contrebassiste Charles Mingus en 1973, sort du lot.

Au début des années 1970, Charles Mingus, personnalité sulfureuse réputée autant pour sa musique que par son engagement pour la cause des Noirs aux Etats-Unis et ses coups d'éclat, fait son retour après plus de cinq ans de disparition de la vie musicale.

En février 1973, quelques mois après la parution de "Let my children hear music", le disque de la renaissance, un an et demi après la publication de "Beneath the Underdog" ("Moins qu'un chien"), une autobiographie parfois choquante, il donne un concert à la galerie Strata, à Detroit.

Ce concert-marathon de près de 4 heures organisé par Strata, une structure alternative rassemblant à la fois les activités d'enregistrement, de résidences d'artistes, de concerts et d'expositions, qui eut une existence éphémère, est publié dans un coffret de cinq disques, en CD et en vynile. Il restitue le souffle de la musique d'un homme à la stature impressionnante, ayant toujours été en colère d'être noir, l'une des plus fortes personnalités du jazz contemporain.

Chaque morceau condense toute l'histoire du jazz, des chorus hard bop succédant à des passages swing, avec de furieuses embardées free, des changements subis de tempos, une pulsation blues, avec des moments de respiration plus apaisés.

Charles Mingus emmène un quintette de jeunes musiciens, dont le pianiste Don Pullen. Ils interprètent quelques anciennes compositions du maître, dont "Pithecantropus Erectus", tirée de l'album du même nom qui avait en 1956 posé les fondations de ce qu'on appellera plus tard le free jazz, "Celia" qui figure sur l'album East Coast (1957) ou encore "Peggy'Blues skilight" présente sur le disque "Oh Yeah" (1962). D'autres sont plus récentes.

Au-delà de l'intérêt musical de ce coffret, la qualité sonore est étonnamment remarquable lorsqu'on sait que la bande originale était l'enregistrement d'une retransmission du concert sur une radio locale.

Le label BBE annonce pour l'année prochaine la publication d'autres coffrets de concerts que donnèrent dans le même lieu à l'époque deux autres grands du jazz: Herbie Hancock et Keith Jarrett.