Miley Cyrus reprendra "The Thrill is Gone" sur le nouvel album de Jeff Goldblum

La collaboration annoncée entre la chanteuse Miley Cyrus et Jeff goldblum, l’acteur de "La Mouche" et de "Jurassic Park", figurera sur le second album de Jeff Goldbum, intitulé "I Shouldn’t Be Telling You This", à paraître le 1er novembre 2019.

L’acteur, qui est aussi pianiste de jazz, a interprété "The Thrill is Gone" par le passé avec son groupe, The Mildred Snitzer Orchestra, pendant des années. Pour l’album "I Shouldn’t Be Telling You This", Goldblum a suggéré à son amie Miley Cyrus d’enregistrer une nouvelle version de ce standard de blues popularisé par B.B. King dans les années 1970. "Entendre la seule et l’unique Miley Cyrus chanter un de nos arrangements est à la fois irréel et envoûtant. Je n’arrête pas de l’écouter. C’est parfait", a commenté le musicien dans un communiqué.

Miley Cyrus est l’une des nombreuses invitées qui ont collaboré à la réalisation de cet album studio, qui avait été précédé par "The Capitol Studios Sessions" en 2018. Parmi les autres invités, on note aussi la présence du chanteur Gregory Porter, précédemment entendu sur le titre "Make Someone Happy." "Heureux est un euphémisme… que Gregory Porter figure sur le prochain single de mon prochain album m’a envoyé au septième ciel !", a récemment commenté Goldblum sur Instagram. La chanteuse Anna Calvi figurera quant à elle sur "Four on Six/Broken English", Sharon Van Etten sur "Let’s Face The Music And Dance", Fiona Apple sur "Don’t Worry 'Bout Me" et Inara George sur "The Beat Goes On."