"Levantine Symphony N°1" d'Ibrahim Maalouf sortira le 14 septembre

Le musicien franco-libanais sera de retour à la rentrée avec un nouvel opus, "Levantine Symphony N°1", décrit comme une "pièce symphonique à la fois classique, jazz et moderne", et qui a pour ambition de "rassembler les cultures musicales du Levant".

Prévu le 14 septembre prochain, ce projet musical est issu d'une collaboration avec la New Levant Initiative, une organisation américaine qui aide à la compréhension et au développement culturel et économique du Levant.

Pour ce faire, Maalouf a convoqué son groupe, un orchestre symphonique, un choeur d'enfants ainsi que cinq trompettes.

Les Franciliens pourront découvrir le projet le 18 et 19 janvier 2019 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

Regarder le teaser de "Levantine Symphony N°1" d'Ibraihm Maalouf :