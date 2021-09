Les 7e journées des Harmonies et Fanfares célébreront l’héritage d’Adolphe Sax à Dinant ce 19 septembre

Ce dimanche 19 septembre aura lieu, en plein cœur de Dinant, la 7e journée des Harmonies et Fanfares. Dinant étant la ville natale d’Adolphe Sax, considéré comme le père des harmonies et des fanfares modernes. Son héritage dans la ville de Dinant étant encore considérable, c’est donc tout naturellement dans ce lieu que se célébrera la musique populaire dans un grand concert unique et exceptionnel. Cet événement est organisé tous les trois ans, à la fin du mois de septembre, par l’AIAS, l’Association Internationale Adolphe Sax.

C’est dans 8 lieux différents que joueront les vingtaines de fanfares et harmonies qui ont fait le déplacement pour l’occasion. Ces collectivités viennent de France, des Pays-Bas, du Luxembourg ainsi que des quatre coins de la Belgique, puisque seront présentes des fanfares de la Communauté flamande et germanophone ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles joueront chacune pendant 45 minutes avant de se rassembler toutes pour le dernier concert sur la Place Patenier.