Le "Tournai Jazz Festival" ravira les amateurs de musique en mai prochain

Avec des concerts, animations, expositions et happenings centrés sur le jazz, la 8e édition du "Tournai Jazz Festival" aura lieu du 1er au 5 mai prochains. La manifestation avait attiré 10.000 festivaliers l'an dernier.

Lancé en 2010 en collaboration avec le service-club tournaisien le "Fifty one", le "Tournai Jazz Festival" est un événement organisé en coproduction avec l'ASBL "Tournai Jazz Événement" et l'association "Maison de la Culture de Tournai".

"Notre organisation a pour but de créer chaque année à Tournai un événement culturel autour du jazz. Nous souhaitons promouvoir le jazz et les musiques associées en Wallonie picarde en veillant à soutenir les artistes, les projets, la création, la diffusion et la formation à moyen ou long terme", explique Geoffrey Bernard, président du festival. "Notre souhait est d'ériger notre région en porte-drapeau du jazz, considéré comme la mère de toutes les musiques. Nous tentons aussi de faire découvrir le jazz à un public aussi large que possible."

Des ateliers de jazz sont ainsi proposés aux enfants et adultes. "Les artistes invités couvrent autant de styles de jazz que possible mais restent toujours accessibles au grand public", poursuit M. Bernard.

Durant les cinq jours de concerts, du mercredi 1er mai au dimanche 5 mai, une programmation de niveaux national et international sera proposée. Les concerts auront lieu à la cathédrale, la Halle aux Draps, au Conservatoire de Tournai ainsi que sous le "Magic Mirrors", un chapiteau de 600 places installé sur la Grand-place.

Cette année, le festival accueillera notamment Thomas Dutronc, Jan Garbarek Feat Trilok Gurtu, Mélanie De Biasio, Al Di Meola, BJ Scott & Jeff Danes ou encore Stéphane Belmondo.

l'agenda des festivités