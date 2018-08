Le "Toots Jazz Festival" du 7 au 9 septembre à La Hulpe: 15 concerts prévus

La troisième édition du "Toots Jazz Festival" se tiendra du 7 au 9 septembre prochains sur la Place communale de La Hulpe, son dernier lieu de résidence, et rendra hommage à Jean-Baptiste "Toots" Thielemans, élevé à la dignité de baron et qui est décédé le 22 août 2016 à l'âge de 94 ans, annoncent les organisateurs de cet événement musical et du souvenir. Le musicien est considéré comme le plus grand harmoniciste de jazz de tous les temps mais est également compositeur ("Bluesette") et guitariste de talent..

Le festival débutera le vendredi 7 septembre à 17h00 avec des "apéros jazz" avant que le groupe "Kimberose" de la chanteuse anglo-ghanéenne Kimberly Kitson Mills ne rejoigne la scène à 20h30. A 22h00, c'est le saxophoniste camerounais Manu Dibango qui présentera, en compagnie de son groupe, son nouveau spectacle "Afrikadelik", à la suite de quoi il y aura une "After party".

Le samedi 8 septembre, les animations débuteront à 14h00 avec la participation de "jeunes talents". À 18h30, le baryton-basse José van Dam, le bassiste Jean-Louis Rassinfosse et le pianiste Jean-Philippe Collard-Neven, interpréteront leurs "Chansons d'automne" tandis que, à partir de 20h00, le pianiste américain Kenny Werner et l'harmoniciste suisse Grégoire Maret rendront un hommage appuyé à "Toots" avant que le Brussels Jazz Orchestra, conduit par le chanteur David Linx, ne rejoigne le podium pour un spectacle dédié à Jacques Brel, une autre de nos "gloires nationales". Une autre "After-party" est alors programmée.

Enfin, la journée du dimanche 9 septembre débutera à 11h00 avec un "apéro-jazz". À 15h30, la célèbre organiste de jazz Rhoda Scott se produira sur scène avec le "Lady Quartet" composé, par ailleurs, de Lisa Cat-Berro (saxe-alto), Sophie Alour (saxe-ténor) et Julie Saury à la batterie.

La dernière journée du festival s'achèvera avec le "Cesaria Evora Orchestra", l'ensemble de la fabuleuse chanteuse cap-verdienne décédée en 2011.

"Toots" Thielemans a conquis au fil de sa carrière les plus grandes scènes du monde et, en septembre 2012, le célèbre Lincoln Center de New-York lui avait rendu un vibrant hommage en compagnie de certains de ses amis musiciens tels que le pianiste et compositeur américain Kenny Werner qui sera présent à La Hulpe.

"Toots" est né dans les Marolles bruxelloises. Ses parents exploitaient un café au 116 de la rue Haute, il apprendra, dès l'âge de 3 ans, à jouer de l'accordéon. Il n'hésitera pas à interpréter l'un des "tubes" du moment, notamment l' incontournable "Internationale". A 17 ans, il se mettra à jouer de l'harmonica en écoutant, entre autres, les disques de l'orchestre de Ray Ventura. Puis, influencé par Django Reinhardt et, comme on lui conseillait d'apprendre un instrument "sérieux", il se mit à la guitare.

À partir de ce moment, il jouera avec les plus grands, soit de la "pop", comme Paul Simon, Natalie Cole, Stevie Wonder ou Nick Cave, soit du jazz (Miles Davis, Charlie Parker, Oscar Peterson, Ella Fitzgarald, Bill Evans, George Shearing, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock ou encore le fabuleux Quincy Jones qui a lancé tant de musiciens de jazz).

Ayant mis fin, très fatigué, à sa carrière deux ans avant sa disparition, il aura fait de l'harmonica un instrument "noble", développant, au passage, un style propre et totalement inimitable. Il a également participé à l'enregistrement de musiques de film comme le mythique "Midnight Cowboy".