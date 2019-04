La Journée internationale du Jazz célébrée le 30 avril, notamment en Belgique

Le 30 avril a été décrété en 2011 "Journée internationale du Jazz" par l'Unesco, qui entend ainsi reconnaître "le jazz comme langage universel de liberté et de créativité". Une foultitude de concerts sont programmés pour célébrer l'événement.

La nouvelle édition de cette "Journée" sera célébrée notamment à Bruxelles et "Les Lundis d'Hortense", l'association des musiciens de jazz belges, rappelle à cette occasion qu'avec plus de 100 concerts par semaine et des musiciens de très haut niveau, la Belgique est un flamboyant creuset de talents.

L'association, mais aussi la "Jazz Station", "Jazz Brussels" et "Visit Brussels" proposent plusieurs événements dans la capitale belge.

C'est ainsi, par exemple, que le Big Band du Conservatoire, dirigé par le saxophoniste belge Fabrice Alleman, se produira place St Job à Uccle, et que les ensembles du Conservatoire royal de Bruxelles en feront de même aux Halles Saint-Géry (place Saint-Géry).

Par ailleurs la STIB participera toute la journée à cet événement en diffusant du jazz belge sur l'ensemble de son réseau avec, de surcroît, une projection-vidéo au métro Botanique.

Des concerts auront lieu, aussi, en certains points névralgiques de la capitale : le batteur Mark Guiliana proposera sa musique électronique à l'Ancienne Belgique, le quartette de la chanteuse Natacha Wuyts animera la "Jazz Station", Pierre de Surgères (claviers) et Tom Bourgeois (saxophone) seront au Musée BELvue, Eve Beuvens (piano) et Français Vaiana (voix) au Musée Juif de Belgique...

Une Jam session prendra place au Music Village tandis que le kiosque du Parc royal sera occupé, de midi à 17h00, par des musiciens de jazz bruxellois.

En province, des concerts se tiendront au Musée de la Boverie, dans le parc du même nom à Liège, au De Werf à Bruges et au Centre culturel de Rossignol-Tintigny.

Cette Journée sera également l'occasion de rendre hommage à Toots Thielemans, l'harmoniciste né le 29 avril 1922 dans le quartier des Marolles. C'est ainsi notamment que Manneken Pis revêtira le costume du musicien pour devenir l'espace d'une journée "Manneken Toots".

Toute la programmation : www.jazzinbelgium.com et www.jazzday.be

Le portrait d'Antoine Pierre, la nouvelle figure montante du jazz belge dans l'émission Plan Cult :