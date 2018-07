La crème du jazz belge à Wépion pour Jazz Au Vert

Quelques-uns des meilleurs musiciens de jazz belges se retrouveront la semaine prochaine à Wépion (Namur) pour la 34e édition de Jazz au Vert, indique vendredi Dana Petre, chargée de communication des Lundis d'Hortense. Au programme : un stage d'initiation et de perfectionnement au jazz avec des professeurs de grande renommée et des concerts pour tous.

"Comme chaque année, nous prendrons nos quartiers sur le site de la Marlagne. Parmi les professeurs, il y a aura des musiciens d'exception tels que Bruno Castellucci, Ivan Paduart, Jean-Louis Rassinfosse ou encore Richard Rousselet", explique Dana Petre. "L'objectif, c'est que les élèves puissent s'immerger dans le monde du jazz pendant une semaine avec de vrais professionnels. On attend environ 130 stagiaires. Certains viennent pour s'initier, d'autres pour se perfectionner. Il ne faut pas forcément être très talentueux pour s'inscrire, tout ce que nous demandons c'est que chaque élève maîtrise déjà un peu son instrument. Après une audition, nous formons différents groupes en fonction de l'instrument et du niveau de chacun", poursuit-elle.

Au-delà des cours, Jazz au Vert se veut aussi un événement rassembleur et souhaite faire la promotion du jazz auprès d'un large public. "Il y aura des jam sessions tous les soirs. Les professeurs feront aussi un concert le jeudi et les élèves le samedi. Toutes ces animations sont gratuites, on espère qu'il y aura du monde", précise Dana Petre.

Les Lundis d'Hortense est une association de musiciens de jazz belges à l'initiative de nombreuses activités en Belgique. Pour cette organisation, elle peut notamment compter sur le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.