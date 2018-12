La cinquième édition du "Brussels Jazz Festival" aura lieu du 10 au 19 janvier 2019

La cinquième édition du "Brussels Jazz Festival" aura lieu du 10 au 19 janvier prochain dans les Studios 1 et 4 de Flagey et proposera, non seulement des concerts, mais aussi des projections de fictions et de documentaires ainsi que des DJ-sets.

C'est le multi-instrumentaliste Nathan Daems qui sera l'artiste en résidence à l'occasion de ce festival, il s'y produira notamment avec son ensemble les Black Flowers, mais aussi, entre autres, avec le collectif Echoes of Zoo.

Il y aura deux premières : Lisa Simone, la fille de Nina Simone et qui fait fureur à Broadway, se produira pour la première fois en Belgique le 19 janvier à 21h00. Elle interprétera quelques titres de son nouvel album Need of Love qui sortira dans le courant de l'année. Par ailleurs, le pianiste, compositeur et vidéaste français Christophe Chassol présentera le 11 janvier à 21h00 et en première mondiale, son projet Ludi, inspiré par l'oeuvre du poète allemand Hermann Hesse (Prix Nobel de Littérature en 1946) et qui est construit autour d'un mélange de son et d'images.

La scène londonienne sera, elle aussi, à l'honneur avec l'ensemble du joueur de tuba Theon Cross qui mélange jazz et autres styles et le groupe Maisha conduit par le percussionniste Jack Long et qui rend notamment hommage au saxophoniste américain John Coltrane, décédé il a cinquante ans, en saupoudrant sa musique d'afrobeat. L'organiste Kit Downes et le saxophoniste Tom Challenger se produiront, quant à eux, en l'église de l'Abbaye de la Cambre (le 15 janvier à 20h15).

Pour sa part, le Brussels Philharmonic se produira, en compagnie du trio du pianiste arménien Tigran Hamasyan le 17 janvier à 20h15. Si le festival sera ouvert au Studio 4 le 10 janvier à 20h15 par le groupe du vibraphoniste Mulatu Astatke, le "père du jazz éthiopien", il se clôturera le 19 janvier à partir de 22h30 dans le Hall Sante-Croix avec l'animation proposée par le célèbre DJ Dick D'Alaise mixant soul, funk et afrobeat.