La belle vie, de Philip Catherine

La belle vie est le titre d’un Cd enregistré par un trio mythique formé à la fin des années 80 dans un club de jazz parisien, le Sunset.

Emmanuel Bex (orgue Hamond), Philip Catherine (guitare) et Aldo Romano (batterie), interprètes et compositeurs, sortent aujourd’hui leur premier album en trio.

Le morceau intitulé La belle vie pour Maurice est un hommage adressé par le Français Emmanuel Bex à Maurice Cullaz qui était un « critique » de jazz. L’Italien Aldo Romano lie deux de ses titres à la littérature : Elsa M, l’épouse d’Alberto Moravia et Il Piacere, le roman de Gabriele d’Annunzio. Philip Catherine a signé également trois compositions. Twice a week écrit après trois mois passés au Berklee College of Music en 1972 ; December 26th composé au piano après un réveillon de Noël et Letter from my mother, écrit en hommage à la sensibilité musicale de sa maman.