Kenny Werner et Grégoire Maret rendront hommage à Toots Thielemans au Jazz Middelheim

Le Jazz Middelheim clôturera sa 50e édition cette année avec un hommage au regretté "parrain du festival", Toots Thielemans. Pour ce faire, les organisateurs ont invité la légende du jazz américain Kenny Werner, un bon ami de Thielemans, et l'harmoniciste français Grégoire Maret. Ils seront notamment accompagnés du guitariste Philip Catherine et du batteur Dré Pallemaerts.

Toots Thielemans n'avait manqué aucune édition de "son" festival depuis 1981, jusqu'à sa mort en 2016. Il s'est produit sur la scène principale à d'innombrables reprises et était d'ailleurs un ambassadeur important du Jazz Middelheim.

"Grâce à sa participation, le festival a acquis un attrait plus international et est devenu ce qu'il est aujourd'hui: une grande fête familiale culturelle pour jeunes et grands, mais aussi une valeur sûre pour les amateurs de jazz", a souligné l'échevine en charge de la culture à Anvers, Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Le Jazz Middelheim se tiendra du 15 au 18 août prochains à Anvers.