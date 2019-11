Joe Pesci sort un single jazz avec Adam Levine

"Baby Girl" sera la chanson d'ouverture de "Still Singing", le premier album de Joe Pesci en 21 ans. Il sera disponible dès le 29 novembre. Joe Pesci, qui retrouve ses racines jazz, invite sur ce titre le chanteur du groupe Maroon 5, Adam Levine et le multi-instrumentiste cubain Arturo Sandoval. Comme le fait remarquer Entertainment Weekly, "Baby Girl" n'est pas la seule chanson à laquelle Levine a contribué. Le chanteur de "Memories" reprend aussi le classique soul de Stevie Wonder, "My Cherie Amour". Le futur album de Pesci comportera également une reprise du standard "The Nearness Of You" (1938), contribution posthume du chanteur de jazz Jimmy Scott.

"Still Singing" sera le troisième album de Joe Pesci. Il succèdera à "Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You" (1998), d'après son personnage de la comédie "Mon Cousin Vinny". En plus de ce grand retour musical, la star apparaîtra dans le film de Martin Scorsese "The Irishman", à découvrir dès ce 27 novembre. Pesci incarnera le mafieux Russell Bufalino aux côtés des acteurs Robert De Niro, Al Pacino, Ray Romano et bien d'autres.