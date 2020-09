Jazz Middelheim 1.5 : Plus de 5500 mélomanes ont profité du festival à Anvers

Le festival "Jazz Middelheim 1.5", une édition adaptée à la crise sanitaire, s’est clôturé ce dimanche. Plus de 5500 mélomanes ont pu profiter de musique live depuis le 18 septembre à Anvers, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les organisateurs se sont réjouis de la fréquentation de leur festival alors que la crise sanitaire a chamboulé l’événement. "La participation et la chaleur du public et des musiciens" en deviennent "encore plus précieuses", déclare Bertrand Flamang, directeur du festival.

Les 400 tickets par jour se sont "vendus comme des petits pains" mais cette édition 2020 reste déficitaire, signalent les organisateurs, qui saluent l’intervention financière de la Ville d’Anvers qui a permis "de proposer à des musiciens durement touchés financièrement par le coronavirus de jouer devant un public en chair et en os".

La prochaine édition aura lieu du 12 au 15 août 2021. Les billets sont déjà en vente depuis dimanche, alors que les premiers noms sont annoncés. Les amateurs de jazz pourront profiter des concerts du trio John Zorn, Laurie Anderson et Bill Laswell, batteur belge Samuel Ber ou encore Anouar Brahem, Michel Portal et Toine Thys. Un avant-goût du travail de ces artistes ci-dessous.