Henri Greindl, sort "Jatoba 4tet", un cocktail aux saveurs latines

Henri, né à Bruxelles le 11 novembre 1957, a suivi conjointement les formations d’ingénieur, d’informaticien et de musicien. Il joue dans de nombreux groupes où il aime bien mélanger les racines latino-américaines aux langages musicaux occidentaux. Il compose aussi de la musique pour films et pièces de théâtre, écrit des arrangements et joue le rôle de producteur et d’ingénieur du son.

Au menu du Jatoba 4tet, des compositions de Charles Loos et Henri Greindl. Le style personnel et inimitable de Daniel Stokart aux saxes soprano, alto et ténor ou encore aux flûtes diverses, le groove de Charles Loos au piano acoustique comme électrique, la connaissance subtile de Jan de Haas de tous les rythmes brésiliens et latins mise au service de son jeu souple et rigoureux alliée aux basses et guitares dépourvues de tout cliché d’Henri Greindl font de ce quartet un cocktail nouveau et irrésistible.

Henri Greindl était l'invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.