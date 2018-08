Gaume Jazz, Michel Massot

Le Gaume Jazz se déroule les 10, 11 et 12 août. Le festival mise sur la création et le décloisonnement des styles. Il invite à la découverte de nouveaux jazzmen. Des têtes d’affiche internationales et des figures emblématiques du jazz se produisent à Rossignol comme Rabih Abou Khalil, le joueur de oud libanais influencé par la tradition arabe et pratiquant l’impro jazz et Michel Massot, un spécialiste du trombone et du tuba, fondateur de Trio Bravo précédant Trio Grande et associé aux musiciens de Rêve d’Eléphant Orchestra. Michel Massot est lié à l’avant-garde musicale représentée par des noms comme Garrett List, Henri Pousseur et Jean-Pierre Peuvion. Il enseigne l’improvisation aux Conservatoires de Liège et d’Etterbeek. Il s’est toujours engagé dans des projets innovants et généreux. Il présente deux concerts au Gaume Jazz. Trio Grande et Rêve d’Eléphant Orchestra joueront le vendredi et une carte blanche décidée par Jean-Pierre Bissot, le directeur du festival, réunira samedi deux trios, l’un féminin de cordes et l’autre masculin de vents, piano et percussions. Ils interpréteront de nouvelles compositions initiées par Michel Massot.

Michel Massot est au micro de Pascal Goffaux.