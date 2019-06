Fabrice Alleman présente Udiverse au Festival Musiq'3

Le saxophoniste Fabrice Alleman présente son projet "Udiverse" le samedi 29 juin à 20h30 au Marni dans le cadre du Festival Musiq3.

"Udiverse", un mot-valise qui fond en un tout sensible Unity et Diversity et évoque l’universel. "Udiverse" aborde des genres musicaux aux frontières abolies. Le jazz se mêle à la musique classique et aux références de la world. Bartok et Stravinsky rencontrent la musique celtique et les rythmes africains dans les compositions de Fabrice Alleman et les arrangements de Michel Herr, le grand alchimiste de l’orchestration.

"Udiverse" réunit sur scène un quartet de jazz (Fabrice Alleman, Vincent Bruyninckx, Sam Gerstmans, Fred Jacquemin) et le quatuor à cordes MP4. Le saxophone soprano s’élève sur les cordes classiques. Une expérience subtile et feutrée.