Des musiciens américains au Festival de Jazz et de Blues de Gouvy du 3 au 5 août

La 39e Festival de Jazz et de Blues de Gouvy se tiendra du 3 au 5 août dans le club de jazz "La Madelonne" et sous chapiteau à Sterpigny-Gouvy. Il programme, non seulement des artistes internationaux, surtout américains, mais aussi de nombreux musiciens belges qui se retrouvent à cette occasion dans une ambiance conviviale.

Le festival débutera le vendredi 3 août à 19H00 à Sterpigny, dans l'entité de Gouvy, village situé à la frontière nord du Grand-Duché de Luxembourg, non loin de Houffalize, tandis que les concerts sont programmés les deux jours suivants respectivement à partir de 17h00 et 16h00. Les journées du vendredi et du samedi seront réservées au jazz et celle du dimanche au blues.

Au programme du vendredi, relevons le quintette de la chanteuse américaine Sharon Clark qui rendra hommage à Sarah Vaughan, le quintette du pianiste belge Eric Legnini qui rendra hommage, quant à lui, au pianiste et chanteur américain Les McCann ainsi que le concert donné par le saxophoniste américain Joe Lovano et l'ensemble dirigé par le trompettiste Dave Douglas, américain lui aussi.

Le samedi, la scène sera notamment occupée par le trio du saxophoniste et percussionniste américain Chico Freeman, par l'ensemble du pianiste français Lagaad Moutoz, par le quartette du tromboniste belge Phil Abraham et par le groupe du contrebassiste italien Ricardo del Fra qui rendra hommage, pour sa part, au trompettiste américain Chet Baker.

Le dimanche, enfin, le blues sera à l'honneur avec Wille & the Bandits (Royaume-Uni), l'ensemble de la chanteuse et guitariste française Laura Cox, le batteur et chanteur américain Tony Coleman accompagné par le Blues Band du claviériste et chanteur italien Henry Carpaneto, le chanteur et guitariste américain Marcus Malone et le Blues Band britannique d'Innes Sibun et la chanteuse américaine Sari Schorre accompagnée par le groupe britannique "The Engine Room".

La contribution belge sera alimentée, par ailleurs, par la chanteuse Chrystel Wautier, le groupe de flamenco-jazz "Golpes" le groupe "Hideaway", "Little Roman and the Dirty Cats" et par Ghalia and The Naphtalines.