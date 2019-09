Décès de Vic Vogel, pilier du jazz au Canada

Vic Vogel et le Jazz Big Band - The Way - TVJazz.tv - 17/09/2019 Vic Vogel et le Jazz Big Band "The Way" Vic Vogel, chef d'orchestre et piano Saxophones Al McLean Alex Côté Dave Turner André Leroux Roberto Murray Trombones Michael Wilson Dave Grott Richard Gagnon Jean-Sébastien Vachon Trompettes Maxime St-Pierre Jocelyn Couture Ron Di Lauro Joe Sullivan Dave Gelfand, basse Richard Irwin, batterie Série Jazz d'Ici Festival International de Jazz de Montréal 2014 L'Astral - Maison du Festival Rio Tinto Alcan, Montréal,Qc(Ca) 29.06.2014 suivez-nous / follow us ! twitter.com/sortiesjazz facebook.com/sortiesJAZZnights Youtube.com/sortiesJAZZnights Production sortiesJAZZnights.com +++ vidéos : TVJazz.tv