Chrystel Wautier, la soif d'apprendre et de transmettre

Influencée par la voix de Sarah Vaughan, mais aussi par la musique pop et soul, Chrystel Wautier, enseignante et encore élève, est considérée comme l’une des artistes les plus prometteuses de sa génération.

Née en 1980 dans la région du Hainaut, petite fille d’immigrés ukrainiens, elle apprend le solfège et le piano classique à l’académie à l’âge de 7 ans et poursuit une formation de piano, jazz et variété, dans une école privée. Son père, pasteur et musicien, l’initie au Gospel et c’est à l’église protestante qu’elle se forme à l’accompagnement.

En 2005, elle se révèle au sein de son trio formé en compagnie de Quentin Liégeois et Sam Gerstmans. Leur premier album "Between Us" est enregistré en 2007 avec comme invités, Guy Cabay et Jean-Paul Estiévenart.