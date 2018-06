Antoine Pierre : Sketches of Nowhere

Rendez-vous est pris chez Antoine Pierre pour tenter un "track by track" du nouvel album : Sketches Of Nowhere. Après un brunch sain et bio pour accompagner une passionnante et longue conversation, on s’installe devant une grande enceinte et l’on écoute le premier titre. Et on se laisse embarquer par l’histoire, entre réalité et imaginaire, perdu dans un univers étrange, groovy et atmosphérique. Quelque part entre ce que l’on connaît, ou croit connaître, et des surprises déstabilisantes, plus floues, plus chimériques. On navigue entre utopie et dystopie. Et on ne dira pas un mot. 47 minutes et 55 secondes en apnée.



Avec ce nouvel album, Urbex est passé de l’octette au quintette. Du moins dans la conception initiale du leader car si la base tourne autour de Bram De Looze (piano, Rhodes), Bert Cools (guitare), Jean-Paul Estiévenart (trompette) et Félix Zurstrassen (basse), le batteur a invité ponctuellement Fred Malempré, Toine Thys, Steven Delannoye, mais aussi Ben Van Gelder (sax) et Magic Malik (voix, flûte). Rien n’est donc jamais figé et tout est en perpétuelle évolution. Cela se ressent aussi dans l’écriture où la place à l’improvisation s’est encore agrandie.



En quintette, je peux amener des choses relativement plus simples et laisser plus de liberté aux musiciens, nous confie Antoine Pierre. Pour le premier album, il y avait de longues partitions, remplies d’infos, maintenant cela tient en une demie page A4. Par contre, c’est précis, même si ce n’est pas noté sur la partition. Cela me permet de jouer différemment, de jouer avec l’espace, de pouvoir me retirer, de dépouiller ma musique et de mieux nous adapter en fonction des lieux où l’on joue. Le quintette n’est pas moins puissant mais l’énergie est répartie différemment.



La différence avec le premier album ne s’arrête pas là. Cet album est plus court et musicalement, j’ai beaucoup plus exploité le potentiel des musiciens. Dans le premier, ils étaient au service de ma musique et ici, mon écriture est au service de leur potentiel et de leur personnalité.



L’esprit de Miles plane sur cet album et le titre Sketches Of Nowhere, subtilement proposé par Paméla Malempré, muse et compagne du batteur, n’est pas innocent.



J’ai beaucoup écouté mes premières amours, la période Miles électrique, c’est vrai. Pouvoir tourner vingt minutes sur un accord et raconter mille histoires différentes m’a toujours fasciné. J’avais besoin de ce côté progressif et les musiciens m’ont suivi et m’ont apporté plein de choses uniques.