Zaz et Lefa s'ajoutent à l'affiche des Francofolies de Spa

Zaz, qui sera la tête d'affiche du 18 juillet, jour d'ouverture du Festival, et Lefa, fondateur de Sexion d'Assaut (Maitre Gims, Black M...), sur scène le 20 juillet, s'ajoutent à la longue liste des têtes d'affiche présentes cet été (18-21 juillet) à Spa pour fêter les 25 ans des Francofolies, ont annoncé jeudi les organisateurs qui proposeront une 26e édition de très grande qualité puisque ces noms s'ajoutent à ceux de Patrick Bruel, Zazie, OrelSan, Jeanne Added, Clara Luciani, Hyphen Hyphen, Thérapie Taxi, Feu! Chatterton, ou encore Angele.

Zaz revient en force après une longue pause et la création d'"effet miroir" son nouvel album qu'elle viendra défendre à Spa et pour lequel elle s'est pleinement impliquée. Raphaël, Marion Romitti, Ben Mazué ou encore les Belges de Triggerfinger y ont apporté leur touche.

Le 20 juillet, les amateurs de rap et de hip hop seront aux anges puisque Lefa, ancien membre et fondateur du collectif Sexion d'Assaut, se produira à Spa pour la première fois. Il viendra défendre son 3e album "3 du mat" auquel un certain OrelSan, présent la veille à Spa, a contribué.

A ces deux noms de la scène musicale française, s'ajoute une kyrielle d'artistes belges habitués du festival à commencer par Pale Grey qui, le 19 juillet, achève sa tournée Wave dans la perle des Ardennes avec un show totalement inédit. Une carte blanche offerte aux Liégeois par les organisateurs des Francos.

Le 19 juillet aussi, les festivaliers pourront apprécier l'univers de Karin Clercq et sa "boite de pandore". Le lendemain, dans un autre style, les Francofous auront droit aux carabistouilles de Sttellla -15e opus déjà - mais aussi au répertoire pop très communicatif d'Abel Caine.

