Werchter Boutique complète son affiche avec Arsenal et Novastar

Les noms à l'affiche de Werchter Boutique 2019 sont désormais tous connus, avec Triggerfinger & guests, The Pretenders, Arsenal et Novastar qui ont rejoint le programme. On savait déjà que Fleetwood Mac et Snow Patrol seraient présents pour l'évènement d'un jour, qui aura lieu le samedi 8 juin sur la plaine de Werchter.

C'est Novastar qui ouvrira les festivités avec un accent belge en début d'après-midi, avant l'entrée sur scène d'Arsenal et The Pretenders, suivis de Triggerfinger & guests et Snow Patrol. Fleetwood Mac, dès 21h30, doit être le clou du spectacle. La plaine sera ouverte au public dès midi.

La liste des artistes est à retrouver sur le site officiel du festival.

L'année dernière, Bruno Mars avait mis l'ambiance.