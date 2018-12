We Love Green enrôle Tame Impala, Booba et Chris pour sa 8e édition

Le groupe électro-rock australien Tame Impala, la star du rap français Booba et Chris (ex-Christine and the Queens) seront les têtes d'affiche du 8e We Love Green, le festival francilien soucieux de préoccupations écologiques qui se tient chaque année en juin.

Après une édition qui a accueilli plus de 75.000 festivaliers, un record, We Love Green reviendra les 1er et 2 juin 2019 sur la pelouse du bois de Vincennes, avec une programmation éclectique, forte de plus de 100 concerts, conférences et DJ sets.

Sans conteste, les stars de cette édition sont les Tame Impala, groupe de l'Australien Kevin Parker à la pop psychédélique, mais aussi le rappeur Booba qui viendra défendre son dernier opus "Trône" et Chris, qui vient de remplir deux Bercy avec ses shows très chorégraphiés.

Deux DJ parmi les plus grands seront également de la partie : Laurent Garnier et Ricardo Villalobos. L'électro sera également représentée (une habitude pour le festival), avec les artistes FKA Twigs, Flavien Berger et Yves Tumor.

Outre Booba, le rap aura toute sa place sur la pelouse du bois de Vincennes avec Hamza et l'Américain Future. Et les fans de R'n B pourront compter sur la présence de Kali Ulis.

Autre voix féminine marquante de cette édition, celle de la jeune Rosalia, qui fait un carton en Espagne avec sa fusion de flamenco et de musiques urbaines et aspire à devenir un phénomène mondial.