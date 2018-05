Une trentaine de concerts gratuits à Namur pour les fêtes de la musique

Pour la 11e édition des Fêtes de la musique, qui se déroulera du 22 au 24 juin à Namur, la Ville et la Province ont conservé la formule "3 jours, 3 concepts" et proposent une trentaine de concerts gratuits, dont un organisé à destination des enfants dans deux hôpitaux namurois.

Par cet événement, la ville de Namur, la Province et leurs partenaires souhaitent mettre à l'honneur des artistes confirmés et des nouveaux talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais surtout permettre à un large public d'assister gratuitement à des concerts de tous styles et dans tous lieux. Le coup d'envoi sera donné vendredi 22 juin avec "Musiques à tous les étages" qui emmènera le public dans un parcours musical au cœur de Namur dans des endroits insolites et décalés, dont une série de commerces.

Samedi, les festivités débuteront place du Théâtre avec "MusiquenScène" qui accueillera tout au long de la journée divers concerts aux styles différents, dont des balades en chansons pour les enfants l'après-midi, un groupe de Namurois s'illustrant dans le Irish skate punk, du hip-hop ou encore de l'Indie-pop. La journée du samedi se clôturera au Belvédère (Citadelle) avec un concert de "Gruppo Di Pawlowski", dont le guitariste de dEUS est le fondateur, suivi d'une after-party avec un DJ namurois.

Dimanche, le concept baptisé "MusicÔmusée" attend les visiteurs via une programmation éclectique dans différents lieux du pôle muséal namurois. En prélude de l'événement, un concert est d'ores et déjà prévu le 10 juin et des activités musicales seront proposées le 21 juin dans deux hôpitaux namurois. Des équipes d'animateurs des Jeunesses Musicales proposeront ces ateliers dans les services pédiatriques du CHR et de la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth de Namur.

Enfin, autour de l'événement une série de partenaires locaux proposeront des activités musicales.