Une ancienne glacière, nouveau lieu d'accueil pour le Royal Festival de Spa.

Le Royal Festival de Spa vient de démarrer ce vendredi 31 juillet et se poursuivra jusqu’au 16 août ; une édition pour le moins spéciale puisque dictée par les mesures imposées en raison de la crise sanitaire ; ainsi, les différents lieux de spectacles ont vu leur jauge considérablement limitée ; le festival se déroulera d’ailleurs principalement en extérieur au Parc de 7 heures sur des gradins limités à 200 personnes, mais certains spectacles seront aussi proposés en salle, notamment dans un nouveau lieu culturel spadois, la Glacière, une petite salle récemment aménagée, comme son nom l’indique, dans une des anciennes glacières de Spa. Niché au cœur du Vieux Spa, ce nouveau et surprenant lieu culturel occupe en effet une ancienne glacière des années 1920 ; on y fabriquait de la glace qu’achetaient hôtels et restaurants de la cité pour conserver aux frais leurs denrées alimentaires ; auparavant, vu l’absence d’électricité, des glacières naturelles étaient creusées comme un puits où les blocs de glace des étangs voisins étaient récoltés durant l'hiver et entreposés dans ces lieux très frais pour être livrés au printemps et en été." Ici, c’est une glacière plus moderne avec l’apparition de l’électricité, explique Pierre Graas, ancien juriste et désormais écrivain spadois, l’un des pères du projet d’aménagement de la glacière en salle de culture. De grosses machines fabriquaient la glace qui prenait la forme de gros pains mesurant jusqu’à un mètre 50, que l’exploitant livrait avec sa charrette dans le secteur horeca de l’époque, mais aussi dans les boucheries et abattoirs ; cela faisait un peu partie du folklore local".

Un espace convivial et chaleureux de 80 places

Une fois cette activité achevée, la glacière abrita une menuiserie durant plusieurs décennies avant d’être laissée à l’abandon durant une vingtaine d’années ; ce chancre, invisible de la petite rue Deleau où se situe la glacière, a suscité l’attention de Pierre Graas et sa compagne qui achetèrent le lieu pour une bouchée de pain. Avec six amis, tous grands amateurs de culture au sens large, ils eurent ainsi l’idée d’y aménager une salle culturelle coquette et conviviale de 80 places. Les travaux ont duré deux ans avec un choix de matériaux naturels pour conserver une certaine authenticité : " cette glacière a été creusée pour moitié dans la roche, poursuit Pierre Graas, et nous avons donc décidé d’utiliser des matériaux de base, la pierre, du bois, un parquet en chêne, pour donner au lieu de la chaleur et de la convivialité."