The Chainsmokers, Armin Van Buuren et A$AP Rocky feront vibrer Tomorrowland

Après le succès des préventes, qui se sont envolées comme des petits pains samedi, Tomorrowland a dévoilé une nouvelle fournée d'artistes qui fouleront le domaine De Schorre à Boom.

Le duo américain The Chainsmokers a ainsi été confirmé aux côtés du multiprimé Armin Van Buuren, de Carl Cox et de Paul Van Dyk. Avec la participation du rappeur new-yorkais A$AP Rocky, le festival électro-dance sortira de son terrain de jeu habituel pour une 15e édition haute en couleurs.

Les organisateurs ont également annoncé la présence de Above & Beyond, Adam Beyer, Boris Brejcha, Charlotte De Witte, Fisher, Helena Hauff, Infected Mushroom, Joris Voorn, John O'Callaghan & Bryan Kearney et Nghtmre & Slander.

Ces artistes viennent ainsi rejoindre le DJ suédois Eric Prydz, Shaquille O'Neal, la Russe Nina Kraviz ou encore les Belges d'Oscar & The Wolf, dont les noms avaient déjà été divulgués.

L'ensemble de la line-up

Samedi, les 200.000 préventes destinées aux résidents belges se sont écoulées en une heure et demie, tandis que les premiers 100.000 billets internationaux se sont envolés en 50 minutes chrono.

Les amateurs malheureux pourront tenter de se rattraper le 2 février puisque les 70.000 tickets restants seront mis en vente. Ils devront cependant s'acquitter d'un montant plus élevé : le pass pour un week-end complet coûtera ainsi 293 euros, au lieu de 249 euros en prévente, et le billet journalier 109 euros, au lieu des 105,5 euros en prévente.

Tomorrowland s'étalera sur deux week-ends : du 19 au 21 et du 26 au 28 juillet.