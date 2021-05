"Summer Nights Fever" de Lessines nous offre une affiche prestigieuse : Hooverphonic, Typh Barrow et Axel Red

Lessines avait déjà proposé, en août 2020, dix concerts et pièces de théâtre. Cette expérience salutaire a été le laboratoire de la grande entreprise de cet été 2021 qui adopte les mêmes préceptes avec des jauges autorisées accrues. Qualité artistique, dimension humaine, offre gastronomique et un accueil confortable seront au rendez-vous dans le décor unique de la cour de l’Hôpital Notre-Dame de la Rose.

"Pour une reprise en beauté, il fallait une programmation à la mesure de ce moment de libération", font valoir les organisateurs.

En juin et juillet, l’offre ira crescendo, en suivant l’augmentation des jauges autorisées. La programmation sera riche, allant de Daniel Hélin à Jasper Steverlinck en passant par BJ Scott, Ruben Block, Meskerem Mees et The Bony King of Nowhere, Zidani ou encore Dick Annegarn.